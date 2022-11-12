4 yıl aradan sonra... İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, İsrail'e 4 yılın ardından büyükelçi atandığı duyuruldu. Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Atama kararı ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atanmıştır."

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLERİNİ 2010'DA VE 2018'DE GERİ ÇEKMİŞTİ

İsrail-Türkiye ilişkileri uzun yıllar boyunca özellikle Filistin'in statüsü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle iniş-çıkışlarla devam ederken, Mavi Marmara kriziyle dibe vurmuştu. 31 Mayıs 2010'da İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın yapmış; baskında toplam 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye, bu baskından sonra dönemin büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u geri çekmiş ve 2016'ya kadar ilişkileri ikinci katip seviyesinde tutmuştu.

2016'da yürütülen normalleşme süreci sırasında iki ülke birbirine karşılıklı büyükelçi atamış, ancak Aralık 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ilişkilerde yine kırılmaya sebep olmuştu.

Filistinlilerin tepki protestolarında sivillere yönelik saldırılar nedeniyle çok sayıda insan öldü ve yaralandı. Bunun üzerine Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv büyükelçisini istişareler için merkeze çağırdı. Bu seneye kadar ülkeler tekrar büyükelçi atamasında bulunmamıştı.

İsrail ve Türkiye 2022'de bir kez daha normalleşme sürecine girdi ve iki ülke arasında diplomatik temaslar yeniden başladı.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin’de doğdu. TED Ankara Koleji’nde okuduktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çeşitli dış görevlerde bulunduktan sonra Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi oldu. , 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürlüğüne getirildi. 17 Ocak 2017 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yaptı.