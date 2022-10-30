'Kriz kahini'nden korkutan açıklama: 3. Dünya Savaşı fiilen başladı

2008 ile 2018 krizlerini önceden bilen ve kendisine 'kriz kahini' denilmesinden hoşlanmayan, onun yerine 'Dr. gerçekçi' denilmesini istediğini söyleyen New York Üniversitesi ekonomi profesörü Nouriel Roubini, yine bu lakabına yakışan bir açıklama yaptı.

Roubini, Alman haber dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda, "Dürüst olmak gerekirse, 3. Dünya Savaşı, kesinlikle Ukrayna ve siber uzayda fiilen başladı bile" dedi.

“Mega Tehditler: Geleceğimizi Tehlikeye Atan On Tehlikeli Eğilim ve Bunlardan Nasıl Kurtuluruz?” kitabının da yazarı olan Roubini, röportajında İran ve İsrail'in çarpışma rotasında olduğundan, NATO'nun Ukrayna savaşına çekileceği korkusundan ve Joe Biden yönetiminin 'Çin'in Tayvan'a er ya da geç saldırmasını' beklediğinden bahsetti.

Karar’ın aktardığına göre; Tayvan'ın bilgisayar çipi endüstrisindeki önemine dikkat çeken Roubini, şunları söyledi:

"Dünyadaki tüm yarı iletkenlerin yüzde 50'sini ve üst düzey olanların yüzde 80'ini üreten Tayvan'a yönelik bir Çin saldırısının etkisini bir düşünün. Bu küresel bir şok olurdu. Bugün yarı iletkenlere petrolden daha fazla bağımlıyız."

“EKONOMİDE YUMUŞAK İNİŞ HAYAL CİDDİ BİR FİNANSAL KRİZ YAŞAYACAĞIZ”

Roubini, siyasi liderlerin 'İran, İsrail ya da Çin'den önce Rusya ve Ukrayna ile ilgilenmeleri gerektiğini' belirtirken, 'politika yapıcıların aynı zamanda enflasyon ve durgunluk, yani stagflasyon hakkında da düşünmeleri gerektiğini' söyledi. Roubini, ekonomi için yumuşak iniş iddialarının 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

Roubini, Bloomberg’e bu ay yaptığı açıklamada da, "Kötü bir resesyon, kötü bir stagflasyon ve bir başka ciddi finansal kriz yaşayacağız. Bence temel çizgi bu" demişti. Merkez bankalarının bu noktada iyi bir seçeneği olmadığını savunan Roubini “Enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edebilirler ya da resesyon korkusuyla ‘pısırıklaşıp’ faiz oranlarını düşürebilirler” dedi.

“BUNUN KOLAY BİR YOLU YOK”

"Ne yazık ki bu noktada, yaparsan da yapmazsan da lanetlenirsin" diye konuşan Roubini, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan kurtulmanın kolay bir yolu yok. Enflasyonla mücadele ederseniz durgunluk ve mali kriz yaşarsınız. Enflasyonla mücadele etmezseniz, enflasyonun çıpasını kaldırırsınız ve stagflasyon ve yine bir mali kriz yaşarsınız."

“BÜYÜK İFLASLAR VE ZİNCİRLEME MALİ KRİZLER YAŞANACAK”

Roubini, bu ay New York Times'ta yayınlanan bir yazısında da belirttiği gibi, önümüzdeki yıllarda dünya çapında 'büyük iflaslar ve zincirleme mali krizler' öngörerek şunları söyledi:

“Söyleyecek olumlu bir şeyi var mı? Evet, var. ABD’nin orta batı kısımlarındaki gayrimenkullere yatırım yapmak akıllıca bir hareket olur. Ne de olsa ABD'nin büyük bir kısmı sıcak, kuraklık, orman yangınları ya da iklim değişikliğinin yol açtığı diğer yıkımlar nedeniyle su altında kalacak ya da yaşanmaz hale gelecek.”