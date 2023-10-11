İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!

İsrail’in Yaser Arafat’a karşı “kontrollü düşman” olarak desteklediği Hamas, İsrail’e “Aksa Tufanı” operasyonuyla saldırdı!

Yaşlı, çoluk çocuk, kadın demeden sivilleri vahşice katletti!

Sorarsanız senelerdir İsrail zulmüne uğrayan Filistin için gerçekleştirdiler saldırıyı!

Peki saldırı kime yaradı?

Dünya kamuoyunda giderek meşrulaşmaya başlayan Filistin direnişini tamamen tersine çevirdi!

Artık dünya kamuoyunda Filistin direnişini meşru göstermenin imkanı yok, zira bazı ülkeler Filistin’e verdiği desteği kesti bile çoktan!

İsrail’e Filistin’e saldırma imkanı veren Hamas operasyonu sonrası İsrail, Filistin’de gerçekleştirdiği zulmü daha da arttırdı!

Adeta Gazze’yi yerle bir eden İsrail, savaş suçu da işlemeye başladı!

Dünya’nın tepkisine rağmen geçmişte de sık sık kullandığı Fosfor Bombası’yla vuruyor Gazze’yi İsrail.

Fosfor bombası, kimyasal olması nedeniyle vücutta normal yanıklar yerine deriyi çürüten ve organlara kadar inebilen yanıklar oluşturarak insanları acı içinde öldürüyor!

İsrail insanlık suçu işliyor!

Bir de yalandan “Siviller Gazze’yi terk etsin” diye çağrı yapıyorlar!

Şu an Gazze’de sivillerin gidebileceği tek kapı olan Refah Kapısı’nı Mısır kapattı!

Siviller Gazze’ye sıkıştı kaldı!

Bunda İsrail’in Mısır’ı “Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" tehdidi de etkili oldu!

Tel Aviv’den kalkan uçaklar savaştan kaçan yüzlerce İsrailliyi Türkiye’ye getirdi!

Eğer Türkiye, Suriye’de uyguladığı politikayı burada da uygularsa eyvah ki ne eyvah!

Bu cümleden oradaki “masum sivilleri Türkiye’ye almayın” gibi bir fikir çıkartmak isteyenler olacaktır!

Bizim eleştirdiğimiz sığınmacı politikası!

Çünkü tıpkı Suriye’de masum insanların göz göre göre ölmesine vicdanımızın el vermediği gibi Filistin için de bu geçerli ancak ülkenin geldiği son durum ortada!

Tam bir sığınmacı yurdu oldu Türkiye!

Sahip çıkılan Suriyelileri geri göndermeyi bırakın, oy uğruna vatandaşlık verdiler, seçmen yaptılar!

Hatay’da Türk’ten çok Suriyeli var!

“Halk oylaması isteriz” diye ayaklanmazlarsa iyi!

Türkiye’nin diğer illerinde durum çok mu farklı sanki!

Allah’ın her günü bir sığınmacının vukuatını okuyoruz gazetelerde!

Artık Türkler kendi ülkesinde kendilerini güvende hissetmiyor!

Türkler adeta kendi öz yurdunda garip hale getirildi!

Ekonomik olarak bu kadar darboğaza girmemizin arkasında da yanlış sığınmacı politikaları var!

Aslında yanlış mı desek kasti mi tam eminde değilim!

Türkiye’nin demografik özelliğini değiştirmeye çalışanların ekmeğine yağ sürmek midir bu yapılanlar yoksa ekmeğine yağ sürülsün diye beklemek midir?

Türkiye zaten bir sığınmacı sorunuyla baş ederken yeni bir göç dalgasını kaldıracak ne ekonomimiz ne psikolojimiz var!

Filistin ile ilgili adımlar geçmişten ders çıkarılarak atılmalı!

Yoksa Anayasa’dan Türk tanımı çıkarıp çok kültürlü vatandaşlık getirmek için bir oyun mu hepsi?