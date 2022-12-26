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İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü

İsrail, 23 yaşındaki Filistinli futbolcu Ahmed Atıf Mustafa Derağime'yi öldürdü.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 23:40
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İsrail Filistinli futbolcu Ahmed Atıf Mustafa Derağime'yi öldürdü

İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
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Yahudi yerleşimcilerin İsrail kuvvetleri korumasında Nablus şehrindeki Yusuf Makamı’na girişi sırasında, dün çıkan çatışmalarda 23 yaşındaki Filistinli futbolcu Ahmed Atıf Mustafa Derağime İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olayda 37 Filistinli de yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü, Derağime’nin silah taşıdığını, askerlere ateş açtığını, güvenlik güçlerinin de kendisine karşılık verdiğini iddia etti. Ancak Filistinliler bu açıklamayı yalanlayarak Derağime’nin sporcu arkadaşlarından birinin misafiri olduğunu, tesadüfen bölgede bulunduğunu ve silahlı olmadığını belirttiler.

Yusuf Makamı’na dua etmeye gelen yaklaşık bin Yahudi yerleşimciyi korumak için Nablus’u basan 400 İsrail askerine  bir buldozerin yanı sıra onlarca paletli ve zırhlı askeri araç eşlik etti.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas şehrinden olan Derağime tanınmış bir futbolcu ve Thaqafi Tulkarem takımının en skorer ismiydi.

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