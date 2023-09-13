İsrail-Gazze sınırında patlama: 5 ölü

İsrail-Gazze sınırında İsrail'de hapsedilen Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen protesto sırasında patlama meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, patlamada 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, henüz patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, patlamanın protesto sırasında kullanılmak istenen bir cihazdan kaynaklandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, protestocuların sınırın İsrail tarafındaki askerlere bomba atmaya çalıştıklarını iddia etti.