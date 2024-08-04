İsrail, Gazze'de 2 okulu vurdu: 25 ölü

İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula düzenlenen saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu. Nasr mahallesindeki Ansar ve Hassan Salama okullarına gerçekleştirilen hava saldırısında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi. yaralıların Baptist Hastanesi'nde tedaviye alındığı aktarıldı.

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde de sivilleri vurdu.