İsrail Gazze'de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA
İsrail Gazze'de kendi askerlerini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, hedef alınan bölgeye yanlışlıkla İsrail askerleri isabet etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker ise yaralandı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurdu.

Ancak, füzelerden biri teknik arıza nedeniyle yanlışlıkla İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı hedef aldı.

Füzelerin Hedefi Askerlerin Bulunduğu Bina Oldu

Saldırının ardından yapılan açıklamada, füzelerin hedef aldığı binanın İsrail askerlerinin bulunduğu noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Füzenin, binanın üst katlarındaki bir daireye isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü kaydedildi.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada, yaşanan teknik arızanın ilk kez meydana geldiği ifade edilerek, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ediyor.

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