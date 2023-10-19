İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni bombaladı

İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.