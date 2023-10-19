İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni bombaladı

İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
20 Ekim 2023 Cuma
İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.