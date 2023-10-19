İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni bombaladı

İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni bombaladı

İsrail, Gazze'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Güvenli bir sığınak olarak görüldüğünden birçok insanın sığındığı kilisede ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

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