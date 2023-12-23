ABD "vurma" dedi İsrail dinlemedi. Vurulmaması için koordinat bile verilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD "vurma" dedi İsrail dinlemedi. Vurulmaması için koordinat bile verilmişti
Gazze’deki ABD Kongresi çalışanları ve Katolik Yardım Hizmetleri adlı kuruluş, kilise ve manastırların İsrail ordusu tarafından vurulmaması için koordinat gönderdikleri fakat buna rağmen İsrail ordusunun kilise ve manastırları vurduğu ortaya çıktı.

Gazze’deki ABD Kongresi çalışanları ile Katolik Yardım Hizmetleri adlı kuruluş, İsrail ordusunun Hristiyanlara ait bazı kurumları hedef almaması için bir dizi e-posta yazışmaları gerçekleştirdi.

Katolik Yardım Hizmetleri kuruluşunun e-posta yoluyla ilgili koordinatları kongre çalışanlarına gönderdiği, onların da bu bilgileri İsrail ordusuna ilettiği belirtildi.

“SİVİLLERİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ”

Kongre çalışanları, İsrail’in 4 binanın koordinat listesini aldığını e-postalarında doğruladı. Ancak İsrailli yetkililerin içeride bulunan düzinelerce sivilin güvenliğini “garanti edemeyeceklerini” söylediği aktarıldı.

İSRAİL 4 BİNADAN 2’SİNİ VURDU

İsrail, yetkililerden aldığı koordinatlara rağmen 4 kilise ve manastırdan 2’sini hedef alarak bombaladı.

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“KURUM BİNALARDAKİ İNSANLARI TAŞIYAMIYOR”

ABD’li yetkililer gönderdikleri bir e-posta da, “İsrailliler grubunuzun taşınması gerektiğini yineliyor” mesajının yer aldığı aktarılırken, Hristiyan kurumun temsilcilerinin ise “birçoğunun engelli ve yaşlı olması nedeniyle kurumun binalardaki insanları taşıyamadığının” altını çizdiği söyleniyor.

İSRAİL ORDUSU RUM ORTODOKS KİLİSESİNE YAPTIĞI SALDIRIDA 18 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu 21 Ekim'de Gazze'de bulunan dünyanın en eski kiliselerinden biri olma özelliğine sahip Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alarak, en az 18 kişiyi öldürdü.

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