İsrail, Gazze'de100.000 kişiye ekmek sağlayan fırını bombaladı

İsrail, Gazze'de100.000 kişiye ekmek sağlayan fırını bombaladı

İsrail, Gazze'de100.000 kişiye ekmek sağlayan fırını bombaladı

İsrail, Gazze'de100.000 kişiye ekmek sağlayan fırını bombaladı

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