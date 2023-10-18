İsrail Filistin’in en büyük ekmek fırınını vurdu. 100 bin kişiye ekmek sağlıyordu

Dün akşam hastaneyi vurarak yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail Gazze'de binlerce kişi için ekmek üreten bir fırını da vurdu.

İsrail Filistin’in en büyük ekmek fırınını vurdu. 100 bin kişiye ekmek sağlıyordu

Hamas’ın saldırısı sonucu başlayan çatışmalarda 12. Güne girildi.

Gazze'de 3 binden fazla insan hayatını kaybetti. İsrail ordusu dün akşam bir hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

FIRINI DA VURDULAR

İsrail kan donduran saldırısının sabahında bu seferde bir fırını hedef aldı.

Nuseyrat mülteci kampında bulunan fırın binlerce kişi için ekmek üretiyordu. Yanı sıra saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Fırının 100 bin kişiye ekmek sağladığı da iddialar arasında...

Öte yandan İsrail Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampını da hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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DÜN AKŞAM HASTANE VURULDU

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 500 kişi öldürüldü. Yerle bir olan hastane günün ilk saatlerinde görüntülenirken, servis edilen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti. Kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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