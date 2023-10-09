İsrail, Gazze'ye açtığı ateşe ara vermeden devam ediyor

İsrail, Gazze'ye açtığı ateşe ara vermeden devam ediyor. Etrafı kızıla boyayan bombalar, gökyüzündeki şimşek... Gazze'de neler olduğu , ne hale geldiği gün aydınlanınca görülecek.