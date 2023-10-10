İsrail’de can kaybı 900’e Filistin’de 704’e yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 4’üncü gününde devam ederken, her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında ise hayatını kaybeden Filistinli sayısı 704'e yaralı sayısı da 4 bine yaklaştı.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DA ÖLENLERİN SAYISI 704 OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.