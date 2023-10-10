İsrail 6 camiyi bombaladı

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 6 camiyi yıktı.

KAYNAK: İHA
İsrail 6 camiyi bombaladı

İsrail güçleri ile Hamas arasındaki çatışmalar 3’üncü gününe girerken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 6 cami yıkıldı. Yıkılan camiler arasında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı’ndaki Al-Susi Camii’ne düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı Müsteşarı Abdul Hadi El Ağa yaptığı açıklamada, İsrail’in camileri hedef almasını kınayarak, bunun tüm uluslararası normlara, geleneklere ve yasalara karışı olduğunu ifade etti.

İsrail Gazze`de şu ana kadar El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 560 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 900 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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