İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 52 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alırken, 9 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlediğini, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını aktardı.

ENDONEZYA HASTANESİ'NİN BOŞLATILMASI İSTENDİ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Endonezya Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini duyurdu.

KARA OPERASYONUNDA ÖLEN ASKER SAYISI 69'A YÜKSELDİ

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen kara operasyonunda yaşanan çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü aktarıldı. Böylece İsrail'in 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 69'a yükseldi.

İsrail'in asker kaybının çok daha yüksek olduğu, gerçek rakamların gizlendiği ifade ediliyor.