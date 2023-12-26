İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı, İsrail askerleri tarafından baskın düzenlenen Burka kasabasında darbedilen 43 yaşındaki Filistinli bir kadının, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, Deyr Şeref Kavşağı noktasında Yahudi işgalciler tarafından saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Filistinli genç ile Attil kasabasında ayağına şarapnel parçası isabet eden bir kişi ve Doğu Kudüs'te bir kontrol noktasında İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin daha hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi işgalcilerin Selfit kentinde düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaralandı.

İşgalciler tarafından darbedilen Filistinlilerin vücudunda morluklar ve kırıklar oluştu.

Sile ez-Zahr kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli elinden yaralandı.

Öte yandan, İsrail güçlerinin kentin güneyindeki askeri kontrol noktasında 17 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.