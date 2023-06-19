İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü, 42 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıda biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü, 42 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 15 yaşındaki Ahmed Yusuf Sakr ile Halid Azzam Asasime (21), Kays Cebarin (21) ve Kassam Ebu Seriyye (29) olduğu bildirildi.

Yaralılardan 9'unun durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

7 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cenin'deki Filistinli direnişçiler, bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı.

Saldırıda, isabet alan zırhlı araçtaki 7 askerin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin “hava ve kara operasyonlarını” sürdürdüğü kaydedildi.

(AA)

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