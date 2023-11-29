İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü aktarıldı.

KAYNAK: AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik baskını devam ediyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nı "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirirken, baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin de gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü kaydedildi. Öldürülen çocuklarla ilgili başka detay verilmedi.

Filistin Kızılayı ise İsrail güçlerince öldürülen çocuklardan birinin 9 yaşında olduğunu duyurdu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, koşarak bir bölgeden kaçmaya çalışan Filistinli çocuklardan birinin vurularak yere düştüğü görülüyor.

Kanlar içinde yerde yatan Filistinli çocuğun, bir arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar ekrana yansıyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 244 Filistinli öldürüldü.

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