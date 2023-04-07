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İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 6 Filistinliyi kauçuk kaplı metal mermiyle yaraladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 18:23
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
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Nablus'un Beyt Decen, Beyta, ve Karyut ile Kalkilya’nın Kefr Kaddum beldelerinde, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriler bu cuma da devam etti.

Göstericiler, araç lastiklerini ateşe vererek İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti.

Kefr Kaddum'daki Filistin Halk Direniş Komitesi Başkanı Murad Şiteyvi, AA muhabirine İsrail güçlerinin, gösterilere müdahalesinde kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi.

Şiteyvi, mermilerin isabet ettiği 6 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Filistin Kızılayı da göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini açıkladı.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.

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