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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Gerçekleştirilen son saldırıda başından vurarak ağır yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:41
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci başından vurdu

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü
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İsrail güçlerinin, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında başından vurarak ağır yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yaptığı baskında ağır yaraladığı 21 yaşındaki Ahmed Ebu Cüneyd, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin başından vurduğu Ebu Cüneyd, Nablus’taki Rufeyda Hastanesinde tedavi altına alınmış, durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de 15 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alırken, çok sayıda Filistinli sivil de İsrail ordusunun "ölümcül güç kullanımının" kurbanı oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), 2005’te kayıt tutmaya başlamasından bu yana, 2022 yılının Batı Şeria’daki en kanlı yıl olduğunu duyurmuştu.

BM, bu ölümlerin "çoğu vakada, İsrail güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine" dikkati çekmişti.

Buna göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 220 Filistinliyi öldürürken, hayatını kaybedenlerin 48'ini ise çocuklar oluşturuyor. (AA)
 

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