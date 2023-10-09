İsrail Hamas çatışması sürerken Batı medyasından Türkiye iddiası

Hamas’ın cumartesi günü İsrail’e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Batı basını da çatışmalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İngiliz The Guardian Gazetesi, Hamas'ın saldırısının Ortadoğu diplomasisinin görünümünü "aniden değiştirdiğini" yazdı.

Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour, bölgedeki çatışmaların sonlandırılması için Mısır ve Türkiye'nin arabulucu rolü oynayabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalara dair ilk açıklamasında taraflara itidal çağrısı yapmıştı.

Daha sonraki açıklamasında ise "Ortadoğu'da kalıcı barış ancak Filistin-İsrail sorununun nihai çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da çatışmaların kontrol altına alınması için gerekli temasların sağlandığını bildirmişti.

Analizde, son dönemde İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen normalleşme görüşmelerinin de sekteye uğradığı ifade edilerek, "İran, Suudi Arabistan'ın İsrail'le anlaşma yapmasını imkansız hale getirmek istiyor" değerlendirmesi yapıldı.