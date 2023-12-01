İsrail HAMAS’ın saldıracağını 1 yıl önceden biliyordu. ABD’li gazeteden büyük iddia

ABD’nin ünlü gazetesi New York Times, İsrail’in HAMAS saldırılarını önceden bildiğini ve bu saldırılara dair 40 sayfalık bir belgeye sahip olduklarını iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail HAMAS’ın saldıracağını 1 yıl önceden biliyordu. ABD’li gazeteden büyük iddia

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşta on binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan evsiz kalmıştı.

ABD’nin ünlü gazetesi New York Times ise savaşla ilgili büyük bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye göre İsrail’in elinde bulunan 40 sayfalık raporda, HAMAS’ın saldırı planına dair bilgiler yaklaşık 1 sene öncesinden biliniyordu.

‘ERİHA DUVARI’

'Eriha Duvarı' kod adı verilen 40 sayfalık bir belge, Filistinli grup tarafından gerçekleştirilen şok saldırının türünü ayrıntılı olarak özetledi.

Belge aynı zamanda Hamas'ın İsrail'in hassas askeri bilgilerine erişimi olduğunu da gösteriyordu ancak yetkililer, Hamas'ın bu kadar geniş kapsamlı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğine veya muhtemelen isteksiz olduğuna karar vererek bu konudaki endişeleri reddetti.

Times, İsrail'in askeri kapasitesi ve konumları hakkında hassas güvenlik bilgileri içeren belgenin, ülkenin askeri ve istihbarat liderleri arasında geniş çapta dolaştığını, ancak üst düzey politikacılar tarafından incelenip incelenmediğinin belli olmadığını söyledi.

‘UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Haberde 'NYT tarafından incelenen plan, saldırıyı ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. İsrailli yetkililer belirli uyarıları görmezden geldi' denildi.

Kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan haberde şu ifadelere yer verildi;

'Belge, saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması çağrısında bulunuyordu. Bunların hepsi 7 Ekim'de gerçekleşti.'

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