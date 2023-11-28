İsrail hükümeti eşi görülmemiş 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı

İsrail hükümetinin, savaş giderleri için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail hükümeti eşi görülmemiş 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümetin savaş giderleri için hazırlanan ek bütçe karara bağlandı.

Ülkede 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bütçeye karşı çıktığı aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden bakanlar Nir Barkat ile Ofir Akunis'in de bütçeye destek vermediği belirtildi

Söz konusu itirazlara rağmen savaş giderlerinin finansı için 30 milyar şekellik (8 milyar dolar) ek bütçenin onaylandığı kaydedildi.

İSRAİL'DEKİ "SAVAŞ BÜTÇESİ" HÜKÜMETTE ÇATLAĞA YOL AÇMIŞTI

İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açmıştı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda "aleyhte oy kullanacağını" belirtmişti.

Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin "savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü" zarara uğratacağını belirterek "hükümetin buna uygun davranmasını" istemişti.

İsrail'deki tüm fonların şu anda "savaş ihtiyaçlarına" aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

BAŞBAKAN'DAN SAVAŞ KABİNESİ MÜTTEFİKİNE REST

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Gantz'ın taleplerinin kabul edilmediği bildirilmişti.

Açıklamada, "gelecek 90 gün içinde savaş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere eşi görülmemiş, yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir bütçe sunulacağı" ifade edilmişti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli Gündem
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi Spor
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Emekli maaşları risk altında 'Çoğu kişinin haberi bile yok' SGK Uzmanı tek tek sıraladı Ekonomi
Emekli maaşları risk altında 'Çoğu kişinin haberi bile yok' SGK Uzmanı tek tek sıraladı
Halil Ergün gençlik sırrını açıkladı Magazin
Halil Ergün gençlik sırrını açıkladı
Hataylı kadınlar cimem sanatıyla hayata tutunuyor Keşfet
Hataylı kadınlar cimem sanatıyla hayata tutunuyor
Yurt dışından telefon alacaklar dikkat. Dev zam geliyor Ekonomi
Yurt dışından telefon alacaklar dikkat. Dev zam geliyor