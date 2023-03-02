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Huvvara beldesi 4 gündür İsrail ablukasında

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 4 gündür dükkanların açılmasını engellemesinin ciddi mali kayba yol açtığı belirtildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:01
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İsrail, Huvvara beldesini 4 gündür abluka altında tutuyor

Huvvara beldesi 4 gündür İsrail ablukasında
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Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria'daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Nablus'a bağlı Huvvara beldesini kapattığını, dükkanların açılmasını engellediğini aktardı.

Beldenin ana caddesinde yer alan yüzlerce dükkanın 4 gündür kapalı olduğunu aktaran Dağlas, ayrıca bölgede yoğun şekilde İsrail askerlerinin bulunduğunu ifade etti.

Dağlas, "Kapatma ciddi kayba yol açtı, belde sakinlerinin yaşamlarını alt üst etti." dedi.

Filistinli yetkili, belde sakinleri ile aktivistlerin, ablukayı protesto ederek gösteri düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlediği belirtilmişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Zatara köyünde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında ise 27 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü. (AA)

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