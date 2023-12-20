İsrail ile devam eden ticaretlere tepki gösterdi. Bitlis Tatvan Cami İmamı Mesut Adabağlı açığa alındı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
İktidara yakın kişilerin İsrail ile ticaret ilişkilerinin hala devam ediyor olmasına tepki gösteren videosuyla gündeme gelen Bitlis Tatvan Cami İmamı Mesut Adabağlı açığa alındı. Sen misin AKP'nin politikalarını eleştiren...

Geçtiğimiz günlerde özellikle iktidara yakın kesimi eleştiren ve İsrail ile ticaret ilişkilerini bazı isimlerin devam ettiriyor olmasına tepki gösteren Bitlis Tatvan Cami İmamı Mesut Adabağlı'nın açığa alındığı ortaya çıktı.

Adabağlı, söz konusu videosunda "Bizi idare edenlere 'uyanın' demek zorundasınız Müslümanlar.

Vallahi siz siyasetçilerinizi hangi partiden olursanız olun. Siyasetçilerinizi gördüğünüzde 'Allah'tan korkmuyor musunuz?, Müslümanlığınızı mı yitirdiniz? İnsanlarımıza ne oldu? Neden kalkmıyorsunuz ayağa? Neden ordularınızı sürmüyorsunuz? Neden bu kefere yardımları kesmiyorsunuz?' diye söylemezsek hesap veremeyiz vallahi.

O suçun ortağı oluruz vallahi. Öyle sadece Amerika'yı İsrail'i suçlamak ucuzculuktur.

Yerli ve yabancı bütün işbirlikçilerini, kayinleri, kafirleri, münafıklıkları, müşrikleri, fasıkları, Müslüman olduğu halde korkakları, zavallıları, bütün suç ortaklarını konuşmak zorundayız sevgili Müslümanlar. Bugün uyanmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile ilişkilere tepki gösteren imamın bu sözlerini içeren video sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırmıştı.

Yine sosyal medyadan gelen son bilgilere göre ise bu sözleri sarf eden Bitlis Tatvan Cami İmamı Mesut Adabağlı'ın açığa alındığı ortaya çıktı.

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