Cübbeli Ahmet AKP’nin İsrail politikası hakkında konuştu: Yahudi ile uğraşılmaz, haddimizi bilelim; iç savaş çıkar

Türkiye'nin İsrail ile ticari ve siyasi ilişkilerini sürdürmesi ve Türkiye'den kalkan gemilerin İsrail limanlarına yük taşıması sert eleştirilere neden oldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asıl sorunun nefis sorunu olduğunu, dünya hayatı için cihat ruhunun terk edildiğini söyleyen Ünlü, olası bir savaştan sonra yaşanabileceklere katlanamayacak “dünya kadar dinsiz donsuz” olduğu için herhangi bir riskin göze alınamadığını iddia etti.

"Yahudiyle uğraşılmaz, Yahudi bunun faturasını bize döner çok pahalıya ödettirir" diyen Ünlü, şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI'NI BATIRIR, İÇ SAVAŞ ÇIKAR"

"Toplum olarak da haddimizi bilelim çok da Yahudilerle arayı açmaya gelmez. Bir Merkez Bankası'nı batırır zaten ekonomimiz bozuk. Ondan sonra ne yiyeceksin ne içeceksin, millet marketlere saldırır iç savaş çıkar diye düşünerek ki kesin hüküm budur yani bundan korkulduğu için, ümmette şuur olmadığı ve halkın çoğu buna katlanmayı göze alamayacağı için, bize ne 'Gazze için bizi batırdınız', 'Mescid-i Aksa için bizi helak ettiniz' diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var. İşte onun için bunlar göze alınamıyor."