Bursa’da Özhaseki ve Varank’a ‘İsrail’ protestosu: ‘Ticareti durdurun’ dediler, gözaltına alındılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’da katıldıkları açılışta İsrail'le ticaretin devam etmesi nedeniyle yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Özhaseki, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde konuşurken bir grup, “İsrail’le yapılan ticaretten utanç duyuyoruz” yazılı pankart açtı.

Korumaların müdahalesiyle indirilen pankartı açan 3 kişi gözaltına alındı.

“SİZİ KINIYORUZ”

Öte yandan Özhaseki ile Varank’ın araçlarına doğru gittiği sırada bir yurttaş da, "İsrail’le ticaretten utanç duyuyoruz. Hükümet bu halkın sesine kulak versin. İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir. Sizi kınıyoruz. Biraz hassasiyet gösterin" ifadelerini kullandı.