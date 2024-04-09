Kısıtlama yetmez tümüyle durdurun. CHP'den İsrail ile ticaret açıklaması

Kaynak: ANKA
Kısıtlama yetmez tümüyle durdurun. CHP'den İsrail ile ticaret açıklaması
İsrail ile yapılan ticarete hem siyasi partilerin hem de vatandaşların tepkilerinin sürmesi üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlandı. CHP bu adım üzerine yaptığı ilk açıklamada kısıtlama kararının yetersiz olduğunu ifade edip tamamen kesilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze’de 30 binden fazla insanı katleden İsrail ile ticaretin devam edildiğine dair ortaya çıkan raporların ardından gerek sosyal medyada gerek sokaklarda protestolar yapıldı. Son olarak İstanbul Ticaret Odası önünde İsrail ile ticaretin kesilmesine yönelik yapılan protestoya polislerin sert müdahalesi ile konu ülke gündeminde iyice yer edindi.

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklamada bulunarak İsrail’e karşı bir dizi yaptırım uygulanacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada 54 ürün grubunda kısıtlamaya gidildiğini belirtti.

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İktidarın İsrail’e yapılacak ihracatla ilgili getirdiği kısıtlamayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, “İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. CHP olarak İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı, İsrail’e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, alınan kararı değerlendirdi.

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Demir yaptığı açıklamada iktidarın Gazze’ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını saldırılar başladıktan 185 gün sonra aldığını vurguladı. Demir, “Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Demir’in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz.

CHP olarak ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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