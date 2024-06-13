İsrail mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın İsrail’e yaptığı baskından bu yana devam eden savaşta 250 gün geride kaldı. Sadece Gazze Şeridinde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 37 bini aşarken yaralı sayısı da 90 bine yaklaştı.

İsrail bir yandan sivil, kadın, yaşlı ve çocuk fark etmeksizin Gazze’ye saldırılarına devam ederken, ülkesinin kuzeyinde ise Lübnan’dan saldıran Hizbullah güçleri ile savaşmaya devam ediyor.

Hizbullah’ın saldırılarına karşı saldırılar cevap veren İsrail, gerek başbakan Netanyahu gerek İsrail Genelkurmay başkanı tarafından Lübnan topraklarına operasyon yapmaktan çekinmeyeceklerini sık sık dile getiriyor.

MANCINIK İLE SALDIRDILAR

1 yıla yaklaşan savaşta pek çok defa savaş suçu işlediği ispat edilen İsrail Ordusu bu defa mancınık ile Lübnan’a saldırdı. Ülkesinin kuzeyinde olan Lübnan sınırındaki beton blokların ardından ateş topları ile Lübnan’da yer alan ormanlık alana saldırı yapan İsrail ordusunun, orman yangını çıkarmak için ateş toplarını mancınık ile atması sosyal medyada viral oldu.