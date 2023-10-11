İsrail ordusu 169 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu 169 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail'in, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla 7 Ekim Cumartesi sabahında bu yana girilen çatışmalarda öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 169'a yükseldi.

Öte yandan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğu kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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