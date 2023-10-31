İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne giren birliklerinin kara operasyonundan görüntü yayınladı. Çatışma anları kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 25. Güne girilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin kara operasyonu sırasında Hamas mensuplarıyla çatışmaya girdiği belirtildi.

Hamas mensuplarının tanksavar füze ve makineli tüfek kullandığı belirtilen açıklamada, çatışma anlarının ve kara operasyonunun görüntüsü paylaşıldı.

Hamas: "Gazze'de İsrail askeri araçlarını vurduk"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

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