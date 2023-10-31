Gazze’de can kaybı 8 bin 525’e yükseldi. 2 bin kişi ise kayıp

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 219 artarak 8 bin 525’e yükselirken, bin 100’ü çocuk olmak üzere 2 bin Filistinliden ise haber alınamadığını açıklandı.

KAYNAK: İHA
Gazze’de can kaybı 8 bin 525’e yükseldi. 2 bin kişi ise kayıp

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail tarafından düzenlenen son 18 saldırıda toplam 219 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarının sayısının 926'ya ulaştığını belirtti. Kudra, 25 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e yükseldiğini, 21 bin 543 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 100’ü çocuk olmak üzere 2 bin Filistinliden ise haber alınamadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, saldırılarda şu ana kadar 130 sağlık personelinin öldüğü, Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 15’inin yakıt sıkıntısı veya İsrail bombardımanları nedeniyle hizmet veremediği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi çevresini birçok kez hedef almasının yaralıların, hastaların, sağlık personelinin ve buraya sığınan sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, uluslararası kuruluşlardan saldırıların durdurulması için harekete geçmesini istedi.

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ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANESİ HİZMET DIŞI KALABİLİR

Yarın gün sonunda Şifa Hastanesi ile Endonezya Hastanesi'ndeki ana elektrik jeneratörünün yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmayı durduracağı belirtilen açıklamada, “Tüm tarafları, sağlık sisteminin binlerce yaralının ve hastanın hayatını kurtarma işlevini yerine getirebilmesi için yakıt, ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlanması konusunda acil müdahalede bulunmaya çağırıyoruz” denildi.

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