Hamas İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim'de Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki İsrail askerleriyle girdiği çatışmanın görüntülerini yayınladı.

KAYNAK: İHA
Hamas İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında toplandığı, tünelden çıkan Hamas mensuplarının İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü. Daha sonra karşılıklı ateş açıldığı, çatışmanın başladığı kameraya yansıdı.

KARA OPERASYONU 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında çok sayıda şiddetli çatışma yaşandı.

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