İsrail ordusu, Yemen ve Lübnan'dan fırlatılan füzenin düşürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu, Yemen ve Lübnan'dan fırlatılan füzenin düşürdüğünü duyurdu

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail dronunu hedef alan ve ordu tarafından düşürülen füzenin ateşlendiği yere İsrail uçakları saldırı düzenledi.

Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, YEMEN'DEN FIRLATILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN FÜZENİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Elat kentinin güneyindeki Kızıldeniz bölgesinden geldiği tespit edilen bir "hava tehdidini" bertaraf ettiğini kaydetti.

Sivillere yönelik bir tehlikenin tespit edilmediğini ve füzenin İsrail topraklarına girmediğini aktaran Sözcü, "Belli ki bu İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından atıldı" ifadesini kullandı.

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