İsrailli bakandan ‘kara operasyonu’ itirafı: Savaşın bedeli ağır oluyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.