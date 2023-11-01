İsrail ordusunun Gazze sınırına sevkiyatı sürüyor

İsrail ordusu, kara operasyonu sırasında Gazze sınırına sevkiyatını sürdürüyor.

KAYNAK: İHA
İsrail ordusunun Gazze sınırına sevkiyatı sürüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını devam ettirirken, 27 Ekim'de ise karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonu da sürdürüyor. Yürütülen kara operasyonlarına obüsler de destek veriyor. İsrail ordusu, savaşın ilk günlerinde kısmen sınırın iç kesimlerine kurduğu bazı cephelerindeki tank ve obüsleri, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmına yakın bölgelere sevk ediyor.

İSRAİL'İN KARA OPERASYONUNDA 13 ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda 2 İsrail askeri daha öldü. Operasyonda ölen asker sayısı 13'e yükseldi.

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