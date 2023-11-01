İsrail ordusu duyurdu: 16 askerimiz öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu duyurdu: 16 askerimiz öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı.

7 Ekim tarihinde başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında 25. Güne girilirdi. İsrail, Gazze’de bulunan binlerce sivili düzenlediği hava harekatlarıyla katlederken, İsrail ordusu birkaç gün önce Gazze’ye karşı kara harekatı başlatarak Gazze Şeridi’nde Hamas ile çatışmaya girdi.

16 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Oda tv’nin haberne göre; İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda yaralanan 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 16’ya yükseldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun’da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurmuştu.

Hamas daha sonra iki tankın daha imha edildiğini öne sürdü.

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