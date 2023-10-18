İsrail protestolarında hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail’in Gazze’deki hastane katliamını protesto edenler arasında yer alan Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
İsrail protestolarında hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı

Tüfekçi’nin cenazesi, bugün Sultanbeyli’de kılınan namazın ardından toprağa verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İsrail’in Katliamına Tepki Göstermişti

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana geldi. İsrail’in Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalayarak 500’den fazla sivilin ölümüne neden olmasının ardından, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı protesto etti. Eylem sırasında Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi’nin babası Eshabil Tüfekçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cenaze Namazında Konuştu

Tüfekçi’nin cenazesi bugün Sultanbeyli’de bulunan Abdurrahmangazi Camii’nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Saadet Partisi üyeleri ve çok sayıda aile yakını katıldı. Cenaze namazı öncesi Eshabil Tüfekçi’nin oğlu Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi konuşma yaptı. Tüfekçi konuşmasında, “Hepiniz babamı yakından tanıyorsunuz. Biliyorsunuz baba oğulluk ilişkisi dışında arkadaşlık ilişkisi yaşıyorduk. En son arkadaşlığımız da teşkilat arkadaşlığıydı. Babam dün akşam teşkilat toplantısından çıktıktan sonra ahilerimizin düzenlemiş olduğu protesto eylemine dahildi. İnsani reflekslerle isteyerek geldi. Burada da ruhunu teslim etti” dedi.

Vali Gül Aileye Başsağlığı Diledi

İstanbul Valisi Davut Gül, mezarlığa gelerek aileye başsağlığı diledi. Gül, “Üzüntümüz büyük. Şimdi cenazeye eşlik ettik. Oğluna, yakınlarına taziyelerde bulunduk. Milletimizin başı sağ olsun. Hem Filistin’de hem de diğer yerlerde çok sayıda insan hayatını kaybetti. İsrail herhalde tarihte eşi benzeri ve görülmemiş bir katliam sergiliyor” dedi.

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