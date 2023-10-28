İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.

KAYNAK: İHA
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini ateşleyerek vurdu.

İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin katıldığı başka rejimki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hattının tamamen kesilmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırılarının bölgesel olarak ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili bilgi alınamadığı için ifade edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de imzalı olarak, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere yönelik "katliam" yapılabilecek uyarısında bulundu.

İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın günlüğü, ailelerinden onlarca kişinin öldürdüğü ve onlarca basın kurumu hedefinin alındığına işaret edilen, bunun yerine, gazetecilerin, işlenen suçların dünyaya duyurulmasını engellediği için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesi kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçirme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme döngüsü yapıldı.

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