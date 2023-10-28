İsrail gece boyunca 150 yeri vurdu. Yer altı tünelleri hedef alındı

İsrail ordusu, dün gece, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi. Çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun da öldürüldüğü savunuldu.

KAYNAK: AA
İsrail gece boyunca 150 yeri vurdu. Yer altı tünelleri hedef alındı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaptığı hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.

Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

YOĞUN SALDIRILAR BAŞLATILMIŞTI

İsrail ordusu, dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlatmıştı.

İSRAİL - FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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