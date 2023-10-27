BM’den Gazze’ye ateşkes kararı. İsrail bu karara uymazsa ne olur?

BM Genel Kurulu, Gazze’de “acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes” çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden bir karar tasarısını kabul etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
BM’den Gazze’ye ateşkes kararı. İsrail bu karara uymazsa ne olur?

Karar tasarısı, 120 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy vermesiyle onaylandı. Peki İsrail bu karara uymazsa ne olabilir?

İsrail uluslararası hukuku ihlal eder

BM kararları, uluslararası hukukun temelini oluşturur. Bir ülke BM kararına uymazsa, bu uluslararası hukuka aykırı bir eylemdir. Bu eylemler, uluslararası toplum tarafından kınanabilir ve yaptırımlara maruz kalabilir.

İsrail baskı ve yaptırım görür

İsrail’in BM kararına uymaması, uluslararası toplumu Filistin halkına karşı ayrımcılığa ve şiddete karşı daha da sorgular. Bu, uluslararası toplumdan İsrail’e daha fazla baskı yapılmasına ve daha sert yaptırımlar uygulanmasına yol açabilir.

İsrail çatışmayı tırmandırır

İsrail’in BM kararına uymaması, Filistin-İsrail çatışmasının daha da tırmanmasına neden olabilir. Bu, bölgede daha fazla şiddet ve istikrarsızlığa yol açabilir.

İsrail izole ve zor durumda kalır

İsrail’in BM kararına uymaması durumunda olası yaptırımlar şunlardır:

Ekonomik yaptırımlar: İsrail’in mal ve hizmetlerine yönelik yaptırımlar, İsrail ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

Siyasi yaptırımlar: İsrail’in diplomatik ilişkileri ve uluslararası örgütlerdeki üyelikleri askıya alınabilir. Bu, ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu ve itibarını zedeleyebilir.

Askeri yaptırımlar: İsrail’e silah ve askeri yardım sağlanamaz. Bu, ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilir.

İsrail, BM kararlarına uymak zorundadır. Aksi takdirde, hem kendisi hem de bölge için ciddi sonuçlar doğurabilir.

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