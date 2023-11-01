İsrail saldırılarında 38 gazeteci ve medya çalışanı öldü

İsrail’in 7 Ekimden itibaren Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda 38 gazetecinin hayatını kaybeden basın mensubu sayısının 38’e yükseldiği açıklandı.

KAYNAK: AA
İsrail saldırılarında 38 gazeteci ve medya çalışanı öldü

Filistin Gazeteciler Sendikasının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında İsrail saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca en az 35 gazetecinin evinin bombardımana maruz kaldığı ve söz konusu gazetecilerin onlarca yakınının öldüğü bildirildi.

Sendika, bu saldırılarda eşi ve iki çocuğu öldürülen Al Jazeera çalışanı gazeteci Vail Dahduh'un evinin bombalanması olayının maksatlı olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in sistemli bir siyaset güderek Filistinli gazetecileri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, 2000 yılından 7 Ekim'e kadar İsrail ordusunun 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü ifade edildi.

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