İsrail Şam’ı vurdu: Ölenler var

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanını hedef alması sonucu 2 Suriye askeri öldü, havalimanı kapatıldı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde havalimanını füzelerle hedef adlığı belirtildi. Füzeler havalimanının yanı sıra Şam'ın güneyine de düştü.

Ordu, saldırıda Şam Havalimanı'nda ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

İki kaynak ise İsrail'in havalimanı çevresinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı tesislere saldırı düzenlendiğini aktardı.

Suriye'de ordu ve İran'a ait noktalara sık sık saldırı düzenleyen İsrail, 2022'de füze saldırılarının dozunu daha da artırmıştı. Şam Havalimanı'nda uçuşlar, haziranda da İsrail saldırıları nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.