﻿İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerilimi yükseltmesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin ardından olağanüstü toplanma kararı alındığı ifade edildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin bu amaçla salı günü Yürütme Komitesi'ni toplayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın son olarak maruz kaldığı en önemli ihlalin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 3 Ocak'ta düzenlediği baskın olduğu dile getirildi.

İİT, Ben-Gvir'in baskınının, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu. (AA)