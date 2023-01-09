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İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek için salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 00:05
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İsrailin ihlallerini görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı salı günü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor
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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerilimi yükseltmesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin ardından olağanüstü toplanma kararı alındığı ifade edildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin bu amaçla salı günü Yürütme Komitesi'ni toplayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın son olarak maruz kaldığı en önemli ihlalin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 3 Ocak'ta düzenlediği baskın olduğu dile getirildi.

İİT, Ben-Gvir'in baskınının, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu. (AA)

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