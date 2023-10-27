İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde bir camiyi daha bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA İKİ FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Cenin baskınında gerçek mermi ile ateş açtığı Abdullah Besam Ebul Heyca ve Eyser Muhammed el-Amir adında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları da baskınlarda 12 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de buldozerler ve çok sayıda askeri araçla İsrail askerleri gece saatlerinde Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak da İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine da baskınlar düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

İSRAİL'İN HAN YUNUS'TAKİ SİVİLLERE AİT EVLERİ BOMBALAMASI SONUCU 15 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, sivillerin evlerini hedef aldığı saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, İsrail savaş gemileri ile savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Filistinli gazeteci Yasir Ebu Namus ailesinin evini de hedef aldı.

Saldırıda, gazeteci Ebu Namus ve annesi yaşamını yitirdi.