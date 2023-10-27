İsrail'den Hamas'ın tünellerine karşı sünger bombası planı. Kendi askerleri denerken kör oldu...

İngiliz medyası, İsrail’in Gazze'ye düzenleyeceği kara harekatında Hamas'ın tünellerine karşı gizli silah olarak Sünger Bombası kullanacağını iddia etti.

İsrail'den Hamas'ın tünellerine karşı sünger bombası planı. Kendi askerleri denerken kör oldu...

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, "İsrail ordusunun Gazze'ye düzenleyeceği kara harekatında Hamas tünellerine karşı Sünger Bombası kullanacağını” iddia etti.

NTV’nin aktardığı habere göre, İsrail ordusunun Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki yeraltı tünellerini etkisiz hale getirmek için "gizli bir silah" kullanacağı iddia edildi.

"Sünger bombası" adı verilen bu silahın Hamas'a karşı özel olarak geliştirildiği belirtiliyor.

İsrail Hamas için özel olarak geliştirdi: Sünger bombaları Kendi askerleri denerken kör oldu...

Patlayıcı içermeyen sünger bombası, iki farklı kimyasal sıvının birleşmesiyle çalışıyor. Köpüğe benzer bir madde oluşuyor. Hızla genleşen madde, tünel girişini hızla kapatıyor.

İsrail askerlerinin 2021 yılında düzenlenen tatbikatta Tze'Elim askeri üssünde kurulan tünel sisteminde bombayı test ettiği belirtildi.

Bu maddelerin son derece zehirli olduğu ve denemeler sırasında bazı İsrailli askerlerin kör olduğu da iddialar arasında.

İsrail, sünger bombaları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail'den Hamas'ın tünellerine karşı sünger bombası planı - 3

Hamas'ın Gazze'de inşa ettiği yeraltı tünelleri, silah ve mühimmat depolamak için kullanılıyor.

Tünellerde fark edilmeden hareket eden Hamas üyelerinin olası bir kara operasyonunda İsrail askerlerine pusu kurabileceği belirtiliyor.

Hamas'ın elindeki rehinelerin de bu tünellerde tutulduğu ifade ediliyor. Zira Hamas'ın serbest bıraktıkları rehineler de örümcek ağına benzer tünellerden geçirildiklerini ve yeraltında tutulduklarını anlatmıştı.

Tünellerde normal gece görüş sistemlerinin ve telsizlerin de iyi çalışmadığı biliniyor. İsrail ordusunun Hamas tünellerinde kullanılmak üzere özel telsizler geliştirmeye çalıştığı da belirtiliyor.

İsrail ordusunun tünellerde robotlar ve dronelar'da kullanmayı deneyeceği, bunun için kablolu özel dronelar ürettiği iddialar arasında.

İsrail Hamas için özel olarak geliştirdi: Sünger bombaları Kendi askerleri denerken kör oldu...

SÜNGER BOMBASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Sünger bombası, plastik bir kap içerisinde yer alan, iki ayrı sıvı maddeden oluşan, patlayıcı olmayan bir cihaz. Cihazın içinde sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atıldığında, sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor.

REHİNELER TÜNELLERDE Mİ TUTULUYOR?

Hamas tarafından son on beş yıl içinde inşa edilen ve bir labirenti andıran yer altı tünelleri roket ve mühimmat depolamak için kullanılıyor ve Hamas üyelerinin fark edilmeden hareket etmesini sağlıyor. Tünellerin girişlerinin tuzaklarla korunduğu düşünülüyor.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında rehin aldığı ve aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin de bu tünellerde tutuluyor olması ihtimali İsrail'in müdahalesini zorlaştırıyor.

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