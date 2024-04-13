İsrail Savunma Kuvvetleri dünyaya seslendi

Kaynak: Iran International
İsrail Savunma Kuvvetleri dünyaya seslendi
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından az önce yayınlanan bir videoda İran'ın Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu gemi hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir konteyner gemisini ele geçirmesinden kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden uluslararası kamuoyuna seslendiği bir video yayınladı.

İngilizce konuşması dikkat çeken Hagari "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak" dedikten sonra "İsrail yüksek alarma geçmiş durumda... IDF tüm senaryolara hazırlıklıdır ve İsrail halkını korumak için müttefiklerimizle birlikte gerekli adımları atacaktır" ifadelerini kullandı.

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