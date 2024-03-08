İsrail, sivillerin sığındığı evi vurdu: 8 ölü

Kaynak: İHA
İsrail, sivillerin sığındığı evi vurdu: 8 ölü
Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Al Zawaida bölgesinde sivillerin sığındığı eve İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 30 bin 878 Filistinliyi kaybeden İsrail güçleri, bölgedeki bombardımanına aralıksız devam ediyor.

Bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde sivillerin barındığı evi hedef alan İsrail ordusu, Al Zawaida bölgesindeki eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu bildirildi.

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