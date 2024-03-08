İsrail, sivillerin sığındığı evi vurdu: 8 ölü

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 30 bin 878 Filistinliyi kaybeden İsrail güçleri, bölgedeki bombardımanına aralıksız devam ediyor.

Bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde sivillerin barındığı evi hedef alan İsrail ordusu, Al Zawaida bölgesindeki eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu bildirildi.