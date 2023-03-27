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İsrail sokakları alev alev yanıyordu. Netanyahu geri adım attı

İsrail'de 13 haftadır devam eden yargı düzenlemesine karşıt protestolar sonuç verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, protestolara neden olan yargı düzenlemesinin ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 20:40
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İsrail sokakları yanıyordu. Netanyahu geri adım attı

İsrail sokakları alev alev yanıyordu. Netanyahu geri adım attı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelendiği duyuruldu. İsraillilerin, yargı paketine tepki olarak düzenlediği protestolar ve grevler 13 haftadır devam ediyordu.

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine yüz binlerce İsrailli dün akşam saatlerinden itibaren ülke genelinde sokaklara dökülmüştü.

POLİS KONTROLÜ KAYBETTİ

İsrail'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteriler üzerinde polisin kontrolü kaybettiğini söyledi.

YARGI REFORMU, HÜKÜMETİ TARTIŞMAYA AÇTI

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hâkimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.

İÇ SAVAŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.

Devam eden tartışma ve tepkilere rağmen "yargı reformu" kapsamındaki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran" yasa tasarısı 23 Mart'ta Meclis'ten geçmişti.

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