İsrail son 10 günde 704 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA
İsrail son 10 günde 704 Filistinliyi öldürdü
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de düzenlendiği saldırılarda son 10 günde 704 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail son 10 günde 704 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. 181 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 37’ye yükselirken son 24 saatte 62 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail’in son saldırılarda 91 Filistinliyi de yaraladığı aktarılırken toplam yaralı sayısının 75 bin 668’e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına da vurgu yapıldı.

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